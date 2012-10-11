Через високі ціни на зернові американські фермери включають до раціону ВРХ ласощі

Через високі ціни на зернові, спровоковані посухою, американські фермери почали включати до раціону ВРХ більше солодощів.

Така практика існує в США вже декілька десятиліть. Останнім часом вона стала особливо популярною у зв'язку з рекордним зростанням цін на зерно. Відходи кондитерської промисловості обходяться фермерам у середньому в 160 доларів за тонну, тоді як злакові останнім часом коштують удвічі дорожче.

Зростання попиту на відходи кондитерської промисловості, своєю чергою, призвело до підвищення їх вартості. Так, деякі трейдери підвищили ціни на цю продукцію до 240 доларів за тонну. Ветеринари вважають, що солодощі можуть замінити тільки 10% традиційного корму.

Зазвичай під час зростання цін на зерно фермери переводять рогату худобу на сіно або фураж, проте у зв'язку із посухою вартість цих кормів також істотно зросла. Наприкінці цього літа запаси сіна на одну тварину досягли максимуму за чверть століття. Ціни на сою і кукурудзу в США побили багаторічні рекорди ще в липні.

Вартість зернових на світовому ринку також зростає. Американські науковці з Інституту складних систем у Новій Англії на початку жовтня прогнозували народні хвилювання у найближчому майбутньому через зростання цін на кукурудзу, передає Lenta.ru з посиланням на CNNMoney.