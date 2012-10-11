Мінагропрод збільшив прогноз експорту пшениці до 5 млн тонн

Міністерство аграрної політики та продовольства України в ході перегляду балансу збільшило прогноз експорту пшениці до 5 млн тонн з раніше озвучених 4 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми буквально позавчора зустрічалися із зернотрейдерами і домовилися, що до 5 млн тонн збільшуємо експорт зерна», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, експортний потенціал української пшениці в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) становить 4,7 млн ​​тонн, що на 0,7 млн тонн більше, ніж передбачено в меморандумі між зернотрейдерами та Міністерством аграрної політики і продовольства.

Нагадаємо, Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

З початку маркетингового сезону і до 5 жовтня Україна експортувала близько 2,6 млн тонн пшениці.