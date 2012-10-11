Переговори України та Росії щодо зернового пулу відбудуться 12 жовтня у Москві

У п'ятницю, 12 жовтня, в Москві пройдуть переговори міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка і міністра сільського господарства Росії Миколи Федорова.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві України в Москві.

«Міністри проведуть 10-е засідання підкомітету з питань агропромислового комплексу, за результатами роботи буде підписано відповідний протокол», - сказав співрозмовник агентства. Він зазначив, що зустріч міністрів запланована на 10.00 мск.

Сьогодні, 11 жовтня, представники Мінагропроду України беруть у Москві участь у агропромисловій виставці «Золота осінь–2012», приуроченій до святкування Дня працівника сільського господарства й переробної промисловості.

Як повідомлялося, 9 жовтня М.Федоров заявив, що Україні й країнам Митного союзу потрібно створити дієві інститути для координації на світовому ринку зерна.

«Ступінь координації на сьогоднішній день із точки зору структуризації, інституювання цієї роботи бажає кращого. Потрібно створювати більш матеріально відчутні інститути для того, щоб ця робота стала ефективнішою», - сказав М.Федоров.

Довідка УНІАН. Ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону й продовжує обговорювати ідею організації разом із Росією та Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії й Казахстану призупинено через неможливість реалізації проекту.

Наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масімовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

10 вересня 2012 року в прес-службі російського аграрного відомства за підсумками переговорів заступника міністра сільського господарства Російської Федерації Іллі Шестакова із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Олександром Сенєм повідомили, що Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Її головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії й України на світовому ринку зерна. Створення ради також сприятиме збільшенню сумарного виробництва зернових культур у країнах-членах, зміцненню й розвитку експортних можливостей тощо. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, спільні підходи щодо експорту зерна, здійснювати узгоджену інвестиційну політику.