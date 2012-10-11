Янукович обіцяє Херсонській області нову систему зрошування

Україна має намір побудувати найсучаснішу зрошувальну систему в Херсонській області, що розташована в степовій зоні зі значними площами земель, які потребують зрошування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час робочої поїздки до Херсонської області на нараді з місцевою владою.

«Ми маємо намір побудувати найсучаснішу зрошувальну систему на Херсонщині», - сказав Президент. «Але успіх на Херсонщині буде, коли ми зможемо відновити зрошування», - сказав він.

За словами В.Януковича, воно було зруйноване попередниками, і сьогодні використовуються (під зрошування – УНІАН) невеликі площі.

Президент також повідомив, що для розвитку сільського господарства вже «є великий інвестиційний проект з відновлення зрошувальної системи».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року Кабінет міністрів заявив про намір збільшити обсяги використання зрошуваних земель, оскільки в Україні використовується лише 20% зрошуваних земель з того обсягу, який був при Радянському Союзі. Уряд також заявляв про наміри створити державне підприємство, в яке будуть включені всі не використані раніше зрошувані землі, і за допомогою кредитних ресурсів відновлюватиметься інфраструктура для їх зрошування.

Довідка УНІАН. Уряд планує спрямувати на підтримку агропромислового комплексу України в 2012 році 39,9 млрд грн, зокрема 50 млн. грн – на компенсацію вартості електроенергії, що використовується для поливу на зрошуваних землях.

У зв'язку зі швидким і непрофесійним розпаюванням земель, зрошування не здійснюється на значних територіях.

2,5 млн. га, що підлягають штучному зволоженню, не зрошуються.

За інформацією Мінагропроду, озвученою в травні цього року, Україна і Саудівська Аравія мають намір створити спільне підприємство для інвестування в системи меліорації.

За умови відновлення зрошувальних систем Україна на цих площах зможе збільшити обсяги виробництва майже вдвічі.