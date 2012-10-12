Кабмін повернув Мінагрополітики Центральну лабораторію виноробної промисловості
Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про передачу цілісного майнового комплексу Центральної лабораторії виноробної промисловості та перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених для забезпечення її діяльності»
Як повідомляє, прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, Центральна лабораторія виноробної промисловості заснована постановою Раднаркому УРСР у 1944 році, атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» щодо відповідності критеріям проведення вимірювань фізико-хімічних показників виноробної продукції та до 1 червня 2011 року була єдиним в Україні органом, правомірним на проведення аналітичних досліджень для видачі сертифікатів якості на виноробну продукцію VI-1, що експортується в країни ЄС відповідно до Регламенту ЄС, та зареєстрована в Брюсселі за її місцем розташування.
Основними функціями лабораторії є сприяння розвитку виноробства та удосконалення існуючої технології виробництва виноробної продукції.
У 2010 році лабораторію було передано до сфери управління Державної інспекції сільського господарства України.
В результаті цього Міністерство аграрної політики та продовольства України було фактично позбавлене можливості виконувати покладені на нього законодавством завдання в частині затвердження технологічної документації з виробництва нових марок виноробної продукції, проведення експертизи нормативної і технологічної документації на цю продукцію тощо.
Розпорядженням пропонується передати цілісний майновий комплекс Центральної лабораторії виноробної промисловості від Держсільгоспінспекції до сфери управління Мінагрополітики та здійснити перерозподіл видатків у загальному фонді державного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених міністерству.