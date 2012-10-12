Держекоінспекція визначатиме розмір збитку від самозахоплення земель

Кабінет міністрів України своєю ухвалою №931 від 10 жовтня 2012 року наділив правом Державну екологічну інспекцію Міністерства екології і природних ресурсів України визначати розмір збитку, заподіяного державі, територіальним громадам унаслідок самовільного займання земельних ділянок без спецдозволу.

Про це мовиться в тексті ухвали, розміщеної на урядовому порталі.

Згідно з документом, також Держекоінспекція (раніше — інспекції Мінприроди) визначатиме розмір збитку від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу. Такі ж повноваження й надалі зберігаються за Держсільгоспінспекцією і її територіальними органами.