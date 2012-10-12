Україна і Росія домовилися про новий формат зернового пулу

Москва. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк і міністр сільського господарства Росії Микола Федоров домовилися про формування міжвідомчої інформаційно-консультаційної структури для координації маркетингової політики на світовому ринку зерна.

Про це УНІАН повідомили у Мінсільгоспі РФ за підсумками десятого засідання підкомісії з питань агропромислового комплексу Українсько-російської міждержавної комісії, що відбулося у п'ятницю в Москві під головуванням керівників міністерств.

«З українськими колегами досягнута попередня домовленість про надання нового формату зерновому пулу. Зокрема, йдеться про формування міжвідомчої інформаційно-консультаційної структури, що дозволить спільно координувати маркетингову політику на світовому ринку зерна», - йдеться у повідомленні.

Керівник аграрного відомства Росії також висловив упевненість, що напрацьовані упродовж десятиліть зв'язки допоможуть вивести країни у розряд ключових постачальників сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Повідомляється, що учасниками засідання відмічено зростання взаємної торгівлі сільськогосподарською продукцією і продовольством. Так, у 2011 році загальний обсяг товарообороту в цій сфері зріс на 11% порівняно з 2010 роком, і становив 2 млрд 823,7 млн дол., з них 705, 9 млн доларів – російська частина.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

Довідка УНІАН. У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану припинене через неможливість реалізації проекту.

Наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

10 вересня 2012 року в прес-службі російського аграрного відомства повідомили, що Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Його головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії і України на світовому ринку зерна. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, загальні підходи щодо експорту зерна, проводити узгоджену інвестиційну політику.