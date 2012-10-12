«Укроліяпром» прогнозує скорочення виробництва соняшникової олії

Виробництво соняшникової олії в Україні в 2012/2013 маркетинговому році (МР, вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) може скоротитися в порівнянні з минулим маркетинговим роком до 3,6 млн тонн у зв'язку зі зменшенням врожаю соняшника. Про це УНІАН повідомили в галузевій асоціації «Укроліяпром».

Згідно з прогнозом «Укроліяпром», експорт соняшникової олії з України в новому маркетинговому сезоні залишиться на рівні попереднього маркетингового року - 3,2 млн тонн.

З початку нового маркетингового року в Україні було вироблено 280 тис. тонн соняшникової олії проти 224 тис. тонн за аналогічний період минулого року, повідомляють у "Укроліяпром".

За оновленими даними асоціації, в 2011/2012 маркетинговому році виробництво соняшникової олії в Україні склало 3,8 млн тонн, що на 28,8% більше, ніж у попередньому маркетинговому році.

Як повідомляв УНІАН, за даними експерта ІА «АПК-Інформ» Крістіни Серебрякової, Україна в 2012/2013 маркетинговому році збільшить виробництво соняшникової олії на 2,7% до 3,7 млн тон і збереже експорт на рівні 3,2 млн тонн.