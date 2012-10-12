Присяжнюк у Москві домовляється про поставки м'ясо-молочної продукції

Москва. Аграрні міністерства України і РФ мають намір активно співпрацювати у питанні взаємних поставок м'ясо-молочної продукції.

Про це УНІАН повідомили в Мінсільгоспі РФ за підсумками десятого засідання підкомісії з питань агропромислового комплексу Українсько-Російської міждержавної комісії, що пройшло сьогодні, 12 жовтня, у Москві під головуванням міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка і міністра сільського господарства Росії Миколи Федорова.

«Окремо торкнулися питання подальшого регулювання взаємних поставок м'ясо-молочної продукції. Міністри висунули завдання перед ветеринарними службами Росії і України працювати у тісній взаємодії із забезпечення безпеки поставок продовольства», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що окрім цього, триває спільна робота у сфері забезпечення безпеки поставок сільськогосподарської продукції і продовольства. Відомства ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії і України ведуть конструктивний діалог. Так, у липні 2012 року Россільгоспнагляд спільно з колегами з Білорусі і Казахстану вивчив ефективність інспекційної системи державної ветеринарної служби України із забезпечення гарантій безпеки продукції тваринного походження, що поставляється до країн Митного союзу.

Підбиваючи підсумки, М.Федоров і М.Присяжнюк констатували, що Україна і Росія залишаються провідними партнерами щодо товарообігу сільськогосподарської продукції, який у найближчій перспективі має бути збільшений.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня, міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна чекає швидкого скасування обмежень, введених Федеральною службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнаглядом) щодо м'ясної і молочної продукції низки українських підприємств з 4 жовтня поточного року.

Довідка УНІАН. У результаті інспекції української тваринницької продукції Россільгоспнагляд з 4 жовтня ввів тимчасові обмеження на поставки продукції з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат «Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколи» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції).

Окрім того, з 15 жовтня Росія припиняє ввезення молочної продукції українського виробника «Дубномолоко».