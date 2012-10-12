В Україні на 12 жовтня озимі зернові посіяно на площі 7 млн га, що складає 86% прогнозованих площ (у 2011 р. - 6,7 млн га), повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

За даними міністерства, на вказану дату озима пшениця й тритикале посіяні на 6,1 млн га (91%), жито – 297 тис. га (97%), озимий ячмінь – на 678 тис. га (56%).

Озимий ріпак в Україні вже посіяно повністю.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод заявляв, що озимими культурами під урожай 2013 року планується засіяти 9,1 млн га, зокрема озимими зерновими культурами - 8,1 млн га і озимим ріпаком - 0,9 млн га. Наприкінці вересня міністр агрополітики Микола Присяжнюк повідомив, що площа під посівами озимих культур під урожай 2013 р. планується збільшити на 1% - до 9,2 млн га.