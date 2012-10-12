В Україні зібрано 37,6 млн тонн зерна з 87% площ

В Україні станом на 12 жовтня намолочено 37,6 млн тонн зерна з 13 млн га, що становить 87% прогнозованих до збирання площ, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, середня врожайність зернових становить 29 ц/га проти 33,3 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

Зокрема, зібрано 11,4 млн тонн кукурудзи на зерно з 2,7 млн га (62% прогнозу), середня врожайність - 41,7 ц/га.

На 12 жовтня в Україні намолочено 140 тис. тонн рису з 21 тис. га (83% площ). Середня врожайність культури – 65,5 ц/га.

Крім того, зібрано 7,4 млн тонн соняшнику з 4,5 млн га (93%), середня врожайність - 16,4 ц/га. Сої зібрано 1,8 млн тонн на площі 1,1 млн га (75%), середня врожайність - 16,1 ц/га.

Як повідомляє міністерство, також накопано 8,9 млн тонн цукрового буряка з 246 тис. га (54%), середня врожайність - 360 ц/га.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, цього року врожай зерна в Україні становитиме близько 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.