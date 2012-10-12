Україна з початку маркетингового року експортувала 6,4 млн тонн зерна

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (липень 2012 р. – червень 2013 р.), станом на 12 жовтня, становив 6,369 млн тонн, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, за вказаний період експорт пшениці становив 3,19 млн тонн, зокрема продовольчої - 2,528 млн тонн. Поставки на зовнішні ринки ячменю становили 1,341 млн тонн, кукурудзи - 1,748 млн тонн.

У Міністерстві аграрної політики і продовольства відзначають, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами в США, Україні і Російській Федерації, Міністерство сільського господарства США (USDA) у жовтні понизило прогноз світового виробництва пшениці на 5,68 млн тонн - до 653,05 млн тонн, і світових запасів пшениці на 3,71 млн тонн - до 173 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропрод4, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

Мінагропрод і зернотрейдери підписали меморандум, в якому домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн. тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи. Згідно з меморандумом, після досягнення 80% встановленого обсягу експорту зернової культури учасники ринку переглядають баланс з метою визначення подальших дій.

Мінагропрод планує обговорити обсяги експорту пшениці із зернотрейдерами 15 жовтня.