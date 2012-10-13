Кабмін скасував плату за деякі адмінпослуги у сфері земельних відносин

Разом із Законом України № 5303-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», ухваленим Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року, набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2012 р. № 808 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів.

Постанова врегульовує питання надання адміністративних послуг при веденні Державного реєстру земель шляхом скорочення часу надання таких послуг та скасування платності деяких з них.

Постановою передбачено безоплатність надання таких адміністративних послуг у сфері земельних відносин, як видача витягу з Поземельної книги, державна реєстрація земельної ділянки, державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правової угоди щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину, державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки, державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення), перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла), та удосконалення процедури присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Реалізація положень цієї постанови відкриває широкі можливості малозабезпеченим верствам населення, в тому числі жителям сільської місцевості, повною мірою реалізовувати свої права на землю.