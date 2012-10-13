У неділю в деяких областях України пройдуть дощі, вдень до 15° тепла

Завтра в деяких областях України пройдуть дощі, вдень до 15° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 14 жовтня буде мінлива хмарність. В центральних, південних, а вдень і в східних областях дощі, подекуди з грозами, місцями сильні дощі, на півночі Лівобережжя та в Криму невеликий дощ; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській області та в східній частині країни на поверхні грунту і місцями в повітрі приморозки 0-5°, температура вдень 10-15° тепла; у південній частині вночі 9-14°, на узбережжі Криму до 18°, вдень 16-21°, в Криму до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14° тепла.

У столиці без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 11-13° тепла.

13 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 15-20°, в Дніпрі біля Києва 14°.