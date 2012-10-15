Зміни до земельних законів опубліковані в офіційній пресі

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності» опублікований у газеті “Голос України” (№193 від 13 жовтня 2012 року).

Згідно з документом, Кабінет міністрів передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтею 149 Земельного Кодексу, та земельні ділянки дна територіального моря, а також передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації.

З дня набрання чинності цим законом землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються: земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади; які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.

У державній власності залишаються розташовані в межах населених пунктів земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності; які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; які належать до земель оборони; земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; землі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З дня набрання чинності цим законом землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.

Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

18 вересня Верховна Рада України відмовилася ухвалити постанови про скасування свого рішення від 6 вересня 2012 року щодо ухвалення проекту закону в другому читанні та в цілому як закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, внесених народними депутатами Сергієм Сасом та Юрієм Кармазіним.

У пояснювальній записці до проекту С.Сас зазначав, що прийняття закону “відбулося із системними та грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради України, а тому воно не може вважатися ухваленим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб”.