Уряд схвалив новий законопроект про метрологію

Кабінет міністрів схвалив новий законопроект «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, основною метою даного законопроекту, схваленого 10 жовтня, є застосування в Україні підходів і практик у сфері метрології, що властиві країнам з ринковою економікою, та інтеграція України у світовий та європейський економічний простір. Зокрема, документ запроваджує визначення понять, що містяться в документах Міжнародної організації законодавчої метрології.

У Мінекономрозвитку відзначили, що запровадження положень законопроекту сприятиме гармонізації законодавчих актів з документами Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC), а також розмежуванню регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері метрології.

Реалізація законопроекту дозволить звузити сферу нормативного регулювання метрологічної діяльності, а також розширити застосовування механізмів акредитації для підтвердження компетенції суб’єктів, що здійснюють метрологічну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2012 року Верховна Рада відхилила Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Даний закон був ухвалений парламентом 22 грудня 2011 року і пізніше заветований Президентом України. Глава держави запропонував даний закон відхилити.