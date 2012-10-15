У Раду внесено проект постанови про склад Наглядової ради Держзембанку

Народний депутат Олександр Козуб (Партія регіонів) пропонує сформувати склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».

Про це йдеться в проекті постанови №11324, внесеному до парламенту 12 жовтня 2012 року.

Депутат пропонує включити до складу Наглядової ради Григорія Калетніка, Олексія Плотнікова, Ігоря Прасолова, Дмитра Притику (всі - Партія регіонів) і Романа Ткача (НУНС).

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою №609 від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк із статутним капіталом 120 млн. грн, 100% якого належить державі.

З 14 жовтня 2012 р. в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

9 жовтня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

Верховна Рада прийняла цей закон 18 вересня 2012 року.