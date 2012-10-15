«АПК-Інвест» збільшив земельний банк на 40% – до 32 тис га

Один з найбільших виробників свинини в Україні - компанія «АПК-Інвест» збільшила площу орних земель у Донецькій області на 40% - до 32 тис га. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на 3,5 тис га нових земель уже посіяно озиму пшеницю. В повному обсязі землі планується використовувати для посіву ярового ячменю, сорго і соняшнику навесні 2013 року.

Наголошується, що збільшення площі орних земель дасть змогу компанії повністю забезпечити сировиною комбікормовий завод «АПК-Інвест».

Як повідомляв УНІАН, компанія «АПК-Інвест» планує до 2015 року збільшити виробництво комбікормів до 200 тис. тонн на рік за рахунок інвестування у розвиток потужностей 300 млн грн. У 2011 році «АПК-ІНВЕСТ» виготовила 90 тис. тонн комбікормової продукції.

Довідка УНІАН. ПрАТ «АПК-Інвест» здійснює повний замкнутий цикл виробництва охолодженої свинини – від вирощування зернових і виробництва комбікормів до тваринництва, м’ясопереробки і реалізації готової продукції. «АПК-Інвест» володіє виробничими потужностями в Червоноармійському і Костянтинівському районах Донецької області. Компанія представлена продукцією ТМ «М’ясна весна» і «Ковбасхарчопром».