В Україні створять науковий центр із дослідження генно-модифікованих організмів

Кабмін уповноважив державну організацію «Інститут харчової біотехнології і геноміки» Національної академії наук України (НАНУ) проводити дослідження генно-модифікованих організмів (ГМО). Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді і спорту.

Наголошується, що раніше в Україні не було системи науково-методологічної координації лабораторій, які досліджують продукцію, що містить ГМО.

Науково-методологічний центр на базі «Інституту харчової біотехнології і геноміки» відповідатиме за тестування і розробку методів виявлення генно-модифікованих компонентів.

Згідно з повідомленням прес-служби, Інститут харчової біотехнології і геноміки НАНУ – найкраще методологічно і технічно оснащена установа для формування нового дослідницького центру, яка має досвід розробки методів визначення якісного і кількісного вмісту ГМ-компонентів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції генетично модифікованих організмів” (№ 11299).

Законопроектом передбачене внесення змін до Закону України "Про безпеку і якість харчових продуктів", якими пропонується заборонити обіг харчових продуктів, що містять ГМО або одержані з їх використанням, до їх державної реєстрації.

Також пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, відповідно до яких на етикетці харчового продукту повинна вказуватися інформація про наявність ГМО, якщо частка ГМО в харчовому продукті перевищує 0,9%.