В Україні збережеться помірно тепла погода до 23 жовтня

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, упродовж 16-23 жовтня в Україні наступить незначне потепління. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

«Після значного похолодання, восени, зазвичай, настає період потепління. І цей рік не буде винятком. У найближчий тиждень ми очікуємо в Україні досить теплу погоду для цього часу. Заморозків не передбачається. Можливі короткочасні дощі. Вночі і вранці – ознака осені – спостерігатиметься туман», - цитує А.Прокопенка прес-служба МНС України.

Він також відзначив, що 16 жовтня істотних опадів не буде, короткочасний дощ можливий лише в Карпатах і на Закарпатті, температура повітря вночі +7...+12ºС, у південних регіонах - до +19ºС, удень в Україні +14...+ 19 ºС, на півдні +20...+25 ºС, а в Криму - до +28 ºС.

За словами заступника директора Гідрометцентру, 17 жовтня в західних, північних і місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, у Карпатах і на заході - можливі сильні дощі, місцями з грозами, температура повітря вночі +9 ...+14 ºС, удень +17...+22 ºС, на заході +13...+18 ºС, у південній частині країни вночі +12...+17 ºС, удень +21...+26 ºС, а в Криму - до +29 ºС.

При цьому 18 жовтня в північних і центральних областях, а 19 жовтня по всій Україні, крім західних областей, можливий невеликий дощ, температура вночі +9...+14 ºС, у західних областях +5...+10 ºС, 19-20 жовтня практично скрізь +6...+12ºС, а вдень +13...+19 ºС, а на півдні +23 ºС.

Водночас 21-22 жовтня буде переважно без опадів, а температура повітря істотно не зміниться.

Поступове зниження температури очікується з 23-24 жовтня, починаючи з північних областей, де вночі стовпчик термометра опуститься до +1...+7 ºС, а в північних і східних областях можливі навіть морози 0...-4 ºС, удень +2... +8 ºС, і лише на півдні +7...+13 ºС і на Закарпатті +10...+17 ºС.