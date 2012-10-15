У вівторок в Україні дощі прогнозують лише в Карпатах та Закарпатті

Завтра, 16 жовтня, на території України буде суха, без істотних опадів, погода, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень пройде дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13° тепла, вдень 16-21°; в південній частині вночі 14-19°, вдень 22-27°.

У Києві та області утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 16-21°.

По м. Києву температура вночі 9-11° тепла, вдень 16-18°.

15 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 15-21°, в Дніпрі біля Києва 10°.