У жовтні Україна експортує понад 2 млн тонн зерна

Експорт зерна з України в жовтні цього року перевищить 2 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«За цей місяць, за жовтень, ми переконані, експорт (зерна - УНІАН) перевищить 2 млн. тонн», - сказав М.Присяжнюк.

Міністр повідомив, що подальші рішення з приводу експорту зерна ухвалюватимуться міністерством спільно із зернотрейдерами після посіву озимих.

Він також відзначив, що експорт фуражного зерна, включаючи ячмінь і кукурудзу, обмежуватися не буде.

«Ми кожні 10 днів проводимо спільні засідання із зернотрейдерами з вивчення балансу експорту. На сьогоднішній день уряд жодних заходів із обмеження не передбачає», - сказав М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (липень 2012 р. – червень 2013 р.), станом на 15 жовтня, становив 6,636 млн. тонн. Зокрема, експорт пшениці становив 3,35 млн. тонн, зокрема продовольчої - 2,682 млн. тонн. Поставки на зовнішні ринки ячменю становили 1,341 млн. тонн, кукурудзи - 1,853 млн. тонн.

За інформацією Мінагропроду, на 15 жовтня в Україні законтрактовано 11,05 тис. тонн зернових культур, зокрема 5,329 тис. тонн пшениці, 1,972 тис. тонн ячменю і 3,49 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні цього року становитиме майже 46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 р.

Мінагропрод і зернотрейдери підписали меморандум, в якому домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МРне перевищить 19,4 млн. тонн, зокрема 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.