Землю сільгосппризначення продаватимуть вже наступного року, переконаний Томенко

Заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко переконаний, що продаж земель сільськогосподарського призначення розпочнеться вже з наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив сьогодні під час брифінгу.

«Підготовка до продажу землі стовідсотково розпочнеться у 2013 році. Нехай не 1 січня 2013 року, нехай в лютому, але однозначно розпочнеться», - сказав віце-спікер.

Він нагадав, що Президент України вже підписав закон про Державний земельний банк. М.Томенко зауважив, що сьогодні дуже багато паїв здані в оренду господарствам, які, відповідно до підписаного закону, можуть їх передавати в заставу Державному земельному банку. «Ті, хто сьогодні здав свої паї, можуть їх взагалі позбавитися через можливість їх передачі в заставу Державному земельному банку», - сказав М.Томенко.

Крім того, додав він, більшість у ВР сьогодні має намір ухвалити рішення про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до того часу, поки не буде ухвалений закон про обіг земель. В той же час, на переконання віце-спікера, в листопаді більша частина депутатів, які не пройдуть до нового складу ВР, «захочуть заробити» і проголосувати за ухвалення закону про обіг земель.

«Тому ключовим питанням листопада-грудня у Верховній Раді буде старт земельної реформи», - заявив віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, влітку міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що Україна готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

2 жовтня 2012 року Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 р. Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж землі сільгосппризначення.