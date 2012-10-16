Україна може збільшити площу посіву озимих на 100 тис. га - до 8,5 млн га

Україна може збільшити площу посівів озимих зернових культур до 8,5 млн га з 8,4 млн га у минулому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Обсяг озимих ми щодо минулого року, найімовірніше, збільшимо на 100 тис. гектар», - повідомив міністр.

Він також зазначив, що озимі на сьогодні перебувають в доброму та задовільному стані. Водночас в деяких південних регіонах посівна кампанія затримується. За словами міністра, посівну кампанію рекомендується продовжити на 10 днів.

Як повідомляв УНІАН в Україні на 15 жовтня озимі зернові посіяно на площі 7,2 млн га, що становить 88% прогнозованих площ.

Раніше Мінагропрод заявляв, що озимими культурами під урожай 2013 року планується засіяти 9,1 млн га, в тому числі озимими зерновими культурами - 8,1 млн га і озимим ріпаком - 0,9 млн га.