Рада ратифікувала Протокол до Рамкової конвенції про охорону та розвиток Карпат

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 346 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У протоколі передбачено вживання заходів з підтримки або збільшення лісового покриву, а також забезпечення продуктивних функцій лісів та їх ролі в розвитку сільської місцевості.

Також передбачено сприяння раціональному використанню деревини як екологічного, безпечного та відновлювального матеріалу, сприяння сталому використанню недеревних лісових продуктів.

Крім того, передбачено поліпшення збереження й сталого використання компонентів біологічного різноманіття лісів.