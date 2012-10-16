Україна повинна легалізувати використання генно-модифікованого насіння – експерт

В Україні потрібно дозволити використання в посівах генно-модифікованого насіння, вважає президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сесії III Українського зернового конгресу.

«Індія, США, Канада, Бразилія, - весь світ вирощує генно-модифіковане насіння. І якщо Україна не схвалить використання ГМ-насіння протягом наступних 2-3 років, вона залишиться позаду», - сказав М.Вільямс.

За його словами, в майбутньому «прогодувати» світ без вирощування генно-модифікованих культур буде неможливо.

«Сотні мільйонів людей щодня споживають генно-модифіковану їжу, і їх кількість зростатиме», - сказав експерт.

На його думку, в Україні для початку потрібно провести наукові дослідження на предмет небезпеки ГМ-продукції для здоров'я населення.

Як повідомляв УНІАН, в Україні перевірку насіння на наявність генно-модифікованих компонентів здійснюватиме Держсільгоспінспекція. За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, перевірятимуть насіння технічних культур, зокрема, сої, цукрового буряку, кукурудзи, соняшнику. На сьогодні використання ГМ-насіння в Україні заборонене.

Минулого тижня Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про створення науково-методологічного центру з дослідження і випробування ГМО на базі Інституту харчової біотехнології і геноміки Національної академії наук України.

Крім того, Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції генетично модифікованих організмів” (№ 11299), яким пропонується заборонити обіг харчових продуктів, що містять ГМО або одержані з їх використанням, до їх державної реєстрації.

Також пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, відповідно до яких на етикетці харчового продукту повинна вказуватися інформація про наявність ГМО, якщо частка ГМО в харчовому продукті перевищує 0,9%.