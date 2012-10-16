У Черкаській області зафіксовано загибель 240 свиней, АЧС не виявлено

Загибель 240 голів свиней зафіксовано 14 жовтня п.р. на підприємстві «Агро плюс» у Черкаській області (Кам’янський район).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, загибель свиней спричинена збоєм термічного обладнання.

Повідомляється, що в ході лабораторних досліджень зібраного патматеріалу свиней збудник африканської чуми свиней не виявлено. Аналіз провели Черкаська лабораторія ветмедицини і Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи.

«За свинопоголів’ям господарства Державна служба ветеринарної медицини встановила постійний нагляд. З моменту отримання інформації і протягом 15 жовтня нових випадків загибелі свиней у господарстві не зареєстровано», - сказано у повідомленні.

Всього в господарстві ТОВ «Агро плюс» утримувалося 1,68 тис свиней.

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня п.р. в с. Комишуватка Приморського району Запорізької області було зареєстроване захворювання свиней на африканську чуму (АЧС).

На початку серпня уряд виділив 483,322 тис грн для відшкодування збитків за вилучених на забій свиней для ліквідації АЧС. Власники ліквідованої худоби одержали компенсацію у розмірі 285 тис грн. Для профілактики африканської чуми свиней на території області і викупу здорового поголів'я на переробку було виділено 3,375 млн грн.

Довідка УНІАН.Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини проти хвороби немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.