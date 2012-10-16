Росія рекомендує Україні вирішити "м'ясо-молочну" суперечку через арбітраж СНД

В Євразійській економічній комісії (ЄЕК) рекомендують українським виробникам оскаржити заборону на поставки м'ясо-молочної продукції до країн Митного союзу через арбітраж зони вільної торгівлі Співдружності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов на прес-конференції в Москві.

«Щодо обмежень по лінії ветеринарних і санітарних служб, то справа ця звичайна, якісь підприємства закриваються, якісь відкриваються. Наприклад, я знаю, що введено обмеження щодо німецький підприємств. Важливе те, що в договорі (про зону вільної торгівлі у рамках СНД) є механізм, як боротися з надмірними необґрунтованими обмеженнями», - сказав А.Слєпньов.

За його словами, якщо українські виробники вважають такі обмеження несправедливими, то вони можуть звернутися до арбітражного механізму, який має прийняти рішення протягом 3 місяців.

«Сподіваємося, що це буде швидше, дешевше і ефективніше, ніж у Женеві в рамках СОТ», - сказав він.

А.Слєпньов відзначив, що зараз українські виробники можуть обкатати цей механізм, тоді контролюючі органи розумітимуть, що їх рішення може бути виправлене.

Міністр нагадав, що відповідно до договору про зону вільної торгівлі кожна країна має протягом трьох місяців представити трьох своїх представників, які розглядатимуть спори. Він підкреслив, що рішення арбітражу є обов'язковим для виконання всіма сторонами.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна чекає на швидке скасування обмежень, введених Федеральною службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) щодо м'ясної і молочної продукції низки українських підприємств з 4 жовтня поточного року.

Нагадаємо, в результаті інспекції української тваринницької продукції Россільгоспнагляд з 4 жовтня ввів тимчасові обмеження на поставки продукції з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат «Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколи» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції).

Крім того, з 15 жовтня Росія припиняє ввезення молочної продукції українського виробника «Дубномолоко».

Водночас прем'єр-міністр України Микола Азаров 9 жовтня заявив, що претензії Росії до українських виробників сиру були обґрунтованими, і якість продукції українських аграріїв, зокрема сирів, що поставляються до Росії, іноді не відповідає стандартам і вимогам, які висуваються споживачами.