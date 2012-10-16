Рада має намір продовжити мораторій на продаж сільгоспземель

Верховна Рада України має намір продовжити мораторій на продаж земель сільгосппризначення до ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, за схвалення у першому читанні законопроекту «Про внесення змін до Земельного кодексу України» проголосували 240 народних депутатів із 329 зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували в повному складі фракції «БЮТ-Батьківщина» та КПУ.

Як зазначено у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, у проекті пропонується уточнити положення розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу в частині, що стосується мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, завершення зазначеного мораторію пов’язується не з конкретною датою, а з прийняттям закону про обіг земель сільськогосподарського призначення замість закону про ринок земель, про який ідеться у чинній редакції розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України.

Згідно з законопроектом, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Під час обговорення законопроекту народний депутат Іван Заєць (фракція НУ-НС) зазначив, що фракцією Партії регіонів запропонована «шахрайська схема» в питанні мораторію на продаж землі. За його словами, в даному законопроекті не передбачено ні часу продовження мораторію, ні термінів ухвалення відповідного законопроекту.

І.Заєць наголосив, що достатньо ухвалити закон про обіг земель сільгосппризначення і «ринок земель, як гірська річка у повінь попливе».

У свою чергу заступник голови Верховної Ради Микола Томенко зазначив, що провладні депутати в парламенті вважають, що у ВР «сидять діти, які не розуміють, що таке законодавча робота теперішнього парламенту». Він наголосив, що якщо до 1 січня 2013 року «ви даєте вказівку КМУ підготувати замість закону про ринок землі закон про обіг землі, то тоді і проголосуєте за місяць як в ситуації із земельним банком закон і тоді мораторій на землю завершиться чи то 1 чи 10 лютого 2013 року».

Фракції НУ-НС та «БЮТ-Батьківщина» виступили категорично проти ухвалення сьогодні в першому читанні і в цілому законопроекту «Про внесення змін до Земельного кодексу України».

Як повідомляв УНІАН, влітку міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що Україна готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

2 жовтня 2012 року Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 року Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж земель сільгосппризначення.