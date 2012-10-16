ВР призначила 5 членів наглядової ради Держзембанку

Верховна Рада ухвалила постанову «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк». Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 315 народних депутатів країни, зареєстрованих в сесійній залі. Згідно з постановою, членами наглядової ради ПАТ «Державний земельний банк» призначено Євгена Берднікова, Едуарда Лозовського, Ігоря Прийму, Віталія Саблука, Галину Янчук. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Набув чинності закон щодо функціонування Державного земельного банку

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