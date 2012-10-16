ВР призначила 5 членів наглядової ради Держзембанку
19:24, 16 жовтня 2012Агро
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Верховна Рада ухвалила постанову «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 315 народних депутатів країни, зареєстрованих в сесійній залі.
Згідно з постановою, членами наглядової ради ПАТ «Державний земельний банк» призначено Євгена Берднікова, Едуарда Лозовського, Ігоря Прийму, Віталія Саблука, Галину Янчук.
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