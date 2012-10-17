На середу в Україні оголошено штормове попередження
09:21, 17 жовтня 2012Агро
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На середу, 17 жовтня, в Україні оголошено штормове попередження.
Як повідомляє Укргідрометцентр, в середу у західних, північних та центральних областях України очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с.
Уночі в Карпатах, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях, вранці та вдень на Житомирщині, Київщині та Черкащині пройдуть сильні дощі.
У східних областях та південній частині буде туман, видимість 200-500 м.
17-19 жовтня в Криму переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.
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