Українські садівники шукають нові плодові ніші - експерти

Українські садівники досліджують можливість розвивати нові плодові ніші, йдеться в повідомленні Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За оцінками експертів УКАБ, все більше інвесторів прораховують можливість закладки горіхового, абрикосового, вишневого або персикового садів, дефіцит яких спостерігається в Україні протягом 5 років. Відзначається, що ринок яблук в Україні вже на стадії насичення.

«Основними чинниками, які обмежують вирощування даних культур (вишень, абрикос, персиків, горіхів - УНІАН), є низькі температури в зимовий період, різкі коливання температур навесні, заморозки під час цвітіння, нестача тепла, високі температури влітку і дефіцит атмосферних опадів протягом вегетації», - йдеться в повідомленні УКАБ.

Як підкреслює експерт плодоовочевого ринку УКАБ Ігор Стрелюк, велика частина нових насаджень плодових культур в Україні закладається з використанням інтенсивних технологій та комерційних сортів.

За даними Державної служби статистики, за останні 11 років (2000-2011 рр..) В Україні було закладено 45,8 тис. га нових насаджень плодових культур. З них 67% припадало на зерняткові культури, близько 27% - на кісточкові та 6% - на горіхоплідні культури.