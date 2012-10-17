Світове виробництво бавовни-волокна у цьому МР впаде на 7%, споживання - зросте на 2%

Світове виробництво бавовни-волокна в сезоні 2012/13 років знизиться на 7% - до 25,2 мільйона тонн, споживання зросте на 2% - до 21,9 мільйона тонн, заявив Рей Батлер, керуючий директор агентства Cotton Outlook на міжнародній конференції в рамках Восьмого міжнародного бавовняного ярмарку, який відкрився у Ташкенті в середу, передає ПРАЙМ.

"Світове виробництво бавовни перевищить попит сильніше, ніж очікувалося в минулому місяці. Скорочення обсягу закупівель з боку Китаю, найбільшого світового імпортера, стало основною причиною для подібних прогнозів", - сказав Батлер.

За його оцінкою, надлишки виробництва в маркетинговому році, який завершиться 31 липня, можуть становити близько 3,3 мільйона тонн. Це вище очікуваних в серпні 3,05 мільйона тонн. Тим не менш, розрив скоротиться в порівнянні з 5,29 мільйона тонн роком раніше. Частково це обумовлено зниженням виробництва натурального волокна фермерами.

Індекс Cotton Outlook index A, що відображає ціни на бавовну в найближчі терміни поставок, знизився з 122,75 цента за фунт (450 грам) у вересні минулого року до рівня 73 центів за фунт рік потому і з того часу коливається на цьому рівні. Падіння в 2013 році може продовжитися і становити до 10%. Середньорічна ціна в 2013 році оцінюється на рівні 70,5 центів за фунт.

За системою підрахунків міжнародної бавовняної галузі, бавовняний сезон триває з 1 серпня кожного поточного року по 31 липня наступного року.