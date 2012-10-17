Мораторій на продаж землі знімуть за наявності законодавчої бази - Держземагентство

Мораторій на купівлю-продаж і зміну цільового призначення сільськогосподарських земель буде продовжено до моменту ухвалення Верховною Радою України необхідних законодавчих механізмів врегулювання обороту земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко.

«Мораторій продовжено не як завжди - на рік, а до законодавчого врегулювання питань земельних відносин. Це вже дозволило зняти політичні спекуляції з приводу дати зняття мораторію. Його буде знято, коли парламент вже наступного скликання ухвалить ті правила, за якими відбуватиметься оборот земель сільськогосподарського призначення в нашій країні», - сказав С.Тимченко.

На його думку, запропонований підхід дозволить без обмежень у часі сформувати прийнятні механізми ринкових відносин без щорічного ажіотажу навколо дати зняття мораторію. Крім того, будуть врегульовані різночитання у термінологіях, розроблено механізм обороту земель сільськогосподарського призначення і створено необхідну ринкову інфраструктуру.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Верховна Рада України прийняла за основу Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обороту земель сільськогосподарського призначення), згідно з яким було продовжено мораторій на купівлю-продаж земель сільгосппризначення до ухвалення закону про оборот земель сільськогосподарського призначення.