Статутний капітал Державного земельного банку формуватиме Держземагентство

Державне агентство земельних ресурсів України визнане основним розпорядників державних земель з метою формування статутного капіталу Державного земельного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Держземагентства Сергій Тимченко.

«З першого січня 2013 року набуває чинності закон про розмежування земель комунальної і державної власності. Держземагентство визнане головним розпорядником державних земель, але не для того, щоб їх роздати, а щоб їх інвентаризувати, консолідувати великі, інвестиційно-привабливі і зручні для агрообробки масиви і передати їх до статутного фонду Державного земельного банку», - сказав С.Тимченко.

За його словами, в цьому і полягає основне завдання Держземагентства відносно співпраці із земельним банком.

Він також повідомив, що до Наглядової ради Земельного банку увійшов заступник голови Держземагентства Євген Бердніков.

Як повідомляв раніше УНІАН, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про призначення членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».

Згідно з постановою, членами Наглядової ради ПАТ «Державний земельний банк» призначені Євген Бердніков, Едуард Лозовський, Ігор Прийма, Віталій Саблук, Галина Янчук.

Кабмін своєю постановою №609 від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк із статутним капіталом 120 млн грн, 100% якого належить державі.

З 14 жовтня 2012 р. в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».