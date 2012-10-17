Виробник алкоголю Nemiroff протягом двох років спрямував на соцпроекти 19 млн грн

Один з найбільших виробників алкогольної продукції компанія Nemiroff протягом 2010-2011 років спрямувала на фінансування соціальних проектів понад 19 млн. грн.

Про це в ході презентації нефінансового корпоративного звіту «Екосистема Nemiroff 2008-2011 р.» повідомила директор компанії зі зв'язків з громадськістю Наталія Коновалова.

«За останні два роки наші інвестиції у соціальний розвиток становлять близько 19 млн. грн. Зокрема це проекти на локальному рівні, регіональному і національному», - повідомила Н.Коновалова.

У числі таких ініціатив — проект із реконструкції та модернізації спортивних залів в Україні «Будуємо спортивну Україну разом», «Українське кіно у світі» - проект із представлення робіт українських режисерів на міжнародних кінофестивалях.

Як відзначили учасники презентації, Nemoroff останніми роками також посилив увагу до екологічної складової корпоративної соціальної відповідальності, ввівши систему менеджменту навколишнього середовища (СМНС) відповідно до вимог ISO 14001:2004. Система передбачає ведення екологічно чистого виробництва, зокрема економію природних і енергоресурсів, скорочення викидів і вторинну переробку відходів.

За словами заступника генерального директора Nemoroff Світлани Гладкої, на сьогодні виробництво компанії на 95% є безвідходним.

Відзначаючи складність вимірювання економічного ефекту від корпоративної соціальної відповідальності, Н.Коновалова наголосила, що «основний ефект від впровадження КСВ (КСВ — корпоративна соціальна відповідальність - УНІАН) для розвитку бізнесу сьогодні — це збереження лідерської позиції у майбутньому».

Nemiroff вперше публікує нефінансовий звіт у сфері соціальної відповідальності та екологічної безпеки у рамках участі в Глобальному договорі ООН, до якого компанія приєдналася в 2008 році. За словами голови центру «Розвиток КСВ» Марини Саприкіної, за останні декілька років нефінансові звіти відповідно до Глобального договору ООН підготували близько 40 українських компаній.

Довідка УНІАН. Компанія Nemiroff – один з найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого постачається у 78 країн світу.

До структури холдингу входять керівна компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, дочірнє підприємство «Алко Інвест», Торговельне представництво Nemіroff у Росії і Торговельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою у Будапешті (Угорщина).

Компанія виготовляє продукцію на 2 лікеро-горілчаних заводах у м. Немирів (Вінницька обл., Україна). Розлив продукції у Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до «Росспиртпрому»). У Білорусі Nemiroff розливає продукцію на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Білдержхарчопром»).