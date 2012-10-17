Кабмін знизив мінімальні закупівельні ціни на цукор на 20%

Кабінет міністрів України знизив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/тонн з 4925,14 грн/тонн.

Про це йдеться у тексті постанови №945 від 17 жовтня, розміщеній на урядовому порталі.

На початку жовтня Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» зверталася до уряду з проханням знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор у зв'язку із зниженням цін на внутрішньому ринку.

За прогнозами Мінагропроду, оптово-відпускна ціна на цукор може зрости до 6,5 грн/кг у другій половині 2012/2013 маркетингового року через зростання витрат виробників.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України, урожай буряку цього року очікується в обсязі 15,7-16,2 млн. тонн, з яких прогнозується виробництво 1,8 млн тонн цукру.