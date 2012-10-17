Київська кондитерська фабрика “Рошен” змінила гендиректора

Генеральним директором Київської кондитерської фабрики “Рошен”, що входить до міжнародної кондитерської корпорації Roshen, строком на 1 рік призначено Євгена Полтавцева. Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, рішення про зміну керівництва було ухвалене наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 3 жовтня поточного року.

Анатолія Крижановського, що обіймав посаду гендиректора з 2010 року, рішенням наглядової ради призначено на посаду члена дирекції строком на 1 рік.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством "Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест", Київ).