У заповіднику "Асканія-Нова" через підпал згоріло 150 га реліктового степу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області в середу, 17 жовтня, о 18.00 поблизу села Макіїв Чаплинського району Херсонської області на території біосферного заповідника "Асканія-Нова" (площа 33,3 тис. га) через підпал виникла степова пожежа на окремих осередках. Загальна площа пожежі становила близько 150 га.

До гасіння пожежі залучено 36 осіб і 9 одиниць техніки, зокрема: 16 осіб і 5 одиниць техніки від МНС, 20 осіб і 4 одиниці техніки біосферного заповідника.

На місці події працює оперативна група Територіального управління МНС у Херсонській області.

Станом на 19.40 17 жовтня пожежу локалізовано, проводиться проливання окремих місць пожежі. Остаточна площа пожежі буде встановлена спеціальною комісією після проведення вимірювальних робіт.

В результаті проведеного розслідування оперативною групою у складі представників районного відділу УДТБ і УМВС встановлено, що причиною пожежі є необережне поводження з вогнем громадянина Російської Федерації, уродженця Дніпропетровської області, без певного місця проживання.