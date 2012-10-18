Медведєв: Росія - країна, яка найбільше курить, що свідчить про її відсталість

Москва. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зазначає, що Росія - країна, яка найбільше курить в світі, що свідчить про її відсталість.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні уряду Росії.

«Росія – країна, яка практично найбільше курить в світі. А що таке «яка найбільше курить» насправді? Якщо говорити по-простому, це найвідсталіша. Курять зазвичай в найбільш неблагополучних країнах», - сказав Д.Медведєв.

Він зазначив, що Європа теж курила років 20-30 тому досить активно, проте нині в країнах Європи майже не курять.

За словами Д.Медведєва, в Росії курять 44 млн. осіб, що становить третину населення країни, включаючи дітей.

«Ми на другому місці за обсягом ринку тютюну. Після кого? Після «манюсінької» країни – після Китаю. Але найнеприємніше, що це стосується не тільки тих, хто вибрав сам цю дорогу, це стосується всіх, тому що 80% населення зазнає впливу тютюну», - наголосив він.

Д.Медведєв повідомив, що щороку від вживання тютюну вмирають майже 400 тисяч людей.

Російський прем'єр зазначив, що уряд розгляне законопроект про повну заборону куріння в громадських місцях, включаючи будівлі, де розташовані органи державної влади.

«Поетапно до 1 січня 2015 року ресторани, кафе та інші торгові точки повинні бути вільні від куріння. Буде істотно скорочено кількість місць продажу сигарет, реклама повинна бути обмежена, прийнято цілий ряд інших рішень – не в цьому законі, так в інших законах, спрямованих на податкові стимули, для того, щоб тютюнова промисловість не так впливала на здоров'я», - сказав Д.Медведєв.