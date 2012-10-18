Кабмін хоче розширити повноваження ДПС щодо контролю за спиртом

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України ввести обов'язковий контроль за транспортуванням спирту силами співробітників Державної податкової служби України (ДПСУ).

Відповідний законопроект № 11363 від 17 жовтня 2012 р. зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроектом, під час вивезення спирту з території спиртозаводу уповноважений співробітник ДПСУ на акцизному складі робитиме дозвільну позначку в товарно-транспортній накладній (зі штампом і підписом), а під час виїзду спиртовозу з акцизного складу – позначати показники спідометра машини в контрольному журналі відвантаження спирту. Впродовж одного робочого дня ці дані факсом будуть відправлені співробітнику ДПСУ за місцем прибуття вантажу. Він, у свою чергу, має провести аналогічні процедури контролю за фактом прибуття спиртовозу - проставити позначки в товарно-транспортній накладній, а також зняти дані спідометра машини з подальшою їх фіксацією в журналі.

Як випливає із пояснювальної записки до законопроекту, документ розроблено з метою вдосконалення порядку нарахування і сплати акцизного податку, обумовленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 304-р (від 23 травня 2012 р.), а також з метою посилення контролю за обігом спирту і процедури документального оформлення операцій ввезення/вивезення спирту і лікеро-горілчаних виробів із територій акцизних складів. Крім того, за допомогою законопроекту розширюються функції представників ДПСУ на акцизних складах, що робить їхню роботу в частині забезпечення бюджетних надходжень з акцизного податку більш ефективною.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні керівники державного підприємства «Укрспирт», які сплатили в казну додатково 25 млн. грн податку на прибуток і суму накладених штрафних санкцій, зуміли уникнути кримінального покарання за ухилення від сплати податків.

За даними ДПС, з початку року в Україні виявлено майже 500 злочинів у сфері виробництва і обігу спирту і алкоголю. З незаконного обігу вилучено більш як 150 тонн спирту, 600 тисяч пляшок фальсифікату і близько 700 тисяч підроблених марок акцизного збору.