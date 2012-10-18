Виробництво курятини в Україні може зрости на 4-5%

Виробництво курятини в Україні за підсумками 2012 виросте в порівнянні з минулим роком на 4-5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в четвер повідомив журналістам голова ради директорів Асоціації «Союз птахівників України» Олександр Бакуменко.

«У 2012 році буде збільшення м'яса птиці на 4-5%, це десь 50 тис. тонн додаткової продукції», - повідомив О. Бакуменко.

За його словами, виробництво яєць в Україні за підсумками поточного року збільшиться на 1,5-2%.

Крім того, за оцінками експерта, в 2012 р. Україна експортує близько 70 тис. тонн м'яса птиці, що в 2,5 рази перевищує експорт попереднього року. Експорт яєць з України становитиме 650-700 млн шт. - на рівні минулого року. При цьому експортний потенціал яєць оцінюється в 1,5 млрд шт.

Як повідомив О.Бакуменко, максимальний приріст виробництва яєць в 2013 році становитиме 1-1,5%.

Нагадаємо, «Союз птахівників України» прогнозував, що зростання виробництва курятини в 2011 р. становитиме 3-4%.