Захисники природи вважають закон про спрощення землевідведення загрозою нацбезпеці України

Захисники природи вважають ухвалення закону про спрощення землевідведення загрозою національній безпеці України.

Про це вони заявили на прес-конференції, присвяченій проблемам деградації довкілля, яке відбудеться, якщо Президент підпише закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення” під номером 11116, повідомили УНІАН у прес-службі Національного екологічного центру України.

«Народні депутати, які проголосували на підтримку законопроекту Мірошниченка, або зовсім не розуміють, що роблять, або ж свідомо зраджують Україну, ставлячи їй такий вирок», - підкреслив голова НЕЦУ Ярослав Мовчан.

За його словами, запропонований механізм вилучення та передачі земель природно-заповідного фонду без участі природоохоронних органів знищить рештки заповідних земель, яких і так наполовину менше, ніж потрібно для здорового життя українців.

«Цей закон суперечить вимогам екобезпеки як одного з основних принципів земельного законодавства та порушує встановлене статтею 50 Конституції України право громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля», - переконаний Я.Мовчан.

"В Україні дефіцит води з кожним роком стає все гострішим: пересихають річки та луки, зникає вода в криницях. В такій ситуації влада, здавалося б, мала приймати заходів для підтримки екологічного балансу», - наголосив у свою чергу Сергій Шапаренко, голова Ради Екологічної групи “Печеніги”.

«Наші можновладці, мабуть, живуть в паралельному світі: втілена в законах народного депутата Мірошниченка адмінрефома спрямована на фактичне знищення екологічного контролю. Можна, звісно, забудувати і заповідні ділянки, і прибережні, і лісові. Але кому вони будуть потрібними, коли стануть пустельними?", - додав він.

Не менш небезпечним громадські експерти вважають проект Міненерго про спрощення надання землі для нафтових і газових свердловин. «Цей проект легковажно пропонує, щоб місця розташування нафтових і газових свердловин, розташованих на особливо цінних землях, погоджували обласні ради замість Верховної, а затверджував не Кабмін, а облдержадміністрація, яка більше керується інтересами своїх регіонів, аніж народу в цілому», - зазначають природоохоронці.

Вони закликали народних обранців відхилити цей законопроект та зняти його з розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення”.

Він був розроблений з метою спрощення процедур оформлення земельних ділянок у власність, користування (у тому числі на умовах оренди), зміни цільового призначення земельних ділянок, удосконалення порядку розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Основною метою закону є спрощення та скорочення строків відведення земельних ділянок.