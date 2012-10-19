Держава виплатить 183,6 млн грн дотацій за утримання молодняку ВРХ

Більш як 231 тисячі селян нараховано дотацію у розмірі 183,6 мільйона гривень за утримання та збереження ними понад 351 тисячі голів молодняку великої рогатої худоби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, зазначаючи, що така державна програма підтримки галузі молочного скотарства дозволила за 9 місяців поточного року збільшити поголів’я ВРХ у господарствах населення на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Наразі поголів’я ВРХ у господарствах населення становить 3500,7 тисячі, а на сільгосппідприємствах – 1544,0 тисячі голів, що на 0,4% більше до аналогічного періоду 2011 року.

Всього в Україні нараховується 5044,7 тисячі голів ВРХ, що на 49,9 тисячі голів або на 1% більше, ніж у 2011 році.

Станом на 18 жовтня 2012 року в регіони фактично спрямовано 116,8 мільйона гривень, а решта 66,8 мільйона гривень будуть спрямовані до 23 жовтня поточного року після оформлення відповідних документів, зазначають в МінАП.

Окрім виплати дотації за утримання та збереження молодняку ВРХ, держава спрямувала 10,2 мільйона гривень на закуплені фізичними особами установки індивідуального доїння у кількості 2355 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Державна служба статистики повідомила, що в Україні станом на 1 жовтня 2012 рік поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) становило 5,044 млн голів, що на 1% більше, ніж на аналогічну дату 2011 року.

Водночас поголів'я корів скоротилося на 0,6% - до 2,617 млн голів.

Також повідомляється, що поголів'я свиней за зазначений період збільшилося, порівняно з аналогічним показником 2011 р., на 0,7% - до 8,088 млн голів. Крім того, поголів'я овець і кіз збільшилося на 0,1% - до 1,987 млн голів.

Відповідно до інформації Держстату, поголів'я птиці за 9 місяців п.р. збільшилося на 9,1% - до 249,599 млн.

Нагадаємо, у 2011 році поголів'я ВРХ скоротилося на 0,5% - до 4,5 млн голів, зокрема корів - на 1,6% - до 2,6 млн голів; свиней - на 6,1% - до 7,5 млн голів; птиці - на 2,1% - до 199,5 млн голів; поголів'я овець і кіз зросло на 0,5% - до 1,74 млн голів.