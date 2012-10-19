Kernel у липні-вересні збільшив переробку соняшнику на 60% - до 458 тис тонн

Один з найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel збільшив переробку насіння соняшнику в 1 кварталі 2013 фінансового року (липень — вересень 2012 календарного року) в порівнянні з аналогічним періодом 2012 ФР на 60,2% - до 458,1 тис тонн. Про це компанія повідомила у виробничому звіті на сайті.

Згідно зі звітом, обсяг виробництва рафінованої олії за підсумками 3 місяців становив 24,3 тис тонн, що на 26,7% менше за показник минулого року. Виробництво бутильованох олії за вказаний період скоротилося на 28,2% - до 20,3 тис тонн.

Водночас станом на 30 вересня компанія збільшила продажі наливної соняшникової олії на 89,3% — до 199 тис тонн. При цьому продажі бутильованої олії у 1 кварталі 2013 ФР скоротилися до 26,34 тис літрів з 31,17 тис літрів за аналогічний період минулого сезону.

Крім того, продажі зерна агрохолдингом Kernel збільшилися на 22,2% - до 509,6 тис тонн. Також повідомляється, що обсяги перевалки в експортних терміналах Kernel зросли на 89,2% - до 740,13 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня український агропромисловий холдинг Kernel спільно зі швейцарською компанією Glencore International купили зерновий експортний термінал у російському порту «Тамань» за 265 млн дол.

Довідка УНІАН. Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включено до індексу «голубих фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн доларів, після чого провела ще декілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.

Холдинг виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговельними марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.

Glencore International (м. Баар, Швейцарія) – один зі світових лідерів серед виробників і торговців сировинними продуктами. Glencore володіє активами з видобування, виробництва, переробки, транспортування, зберігання металів і мінеральних ресурсів, енергетичних і сільськогосподарських продуктів у всьому світі. Володіє великим українським переробником соняшнику ЗАТ "Колос".