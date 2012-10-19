В Україні озимі зернові вже посіяно на 7,4 млн га - 91% прогнозу

На 18 жовтня озимі зернові в Україні посіяно на 91% прогнозованих площ, або на 7,4 млн га.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, на цю дату озима пшениця і тритікале посіяні на 6,3 млн. га (95%), жито – на 301 тис га (98%), озимий ячмінь – на 802 тис га (66%).

Як повідомляв УНІАН, згідно з моніторингом стану посівів, проведеним міністерством минулого тижня, рівень сходів зернових є високим. З засіяних на 15 жовтня 7 млн га сходи озимих зернових одержано на 4,8 млн. га.

За прогнозами міністерства, Україна може збільшити площу посівів озимих зернових культур до 8,5 млн га проти 8,4 млн га минулого року.

Раніше Мінагропрод заявляв, що озимими культурами під урожай 2013 року планується засіяти 9,1 млн га, зокрема озимими зерновими культурами - 8,1 млн га і озимим ріпаком - 0,9 млн га.