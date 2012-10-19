Росія зняла обмеження на поставки продукції «Дубнемолоко»

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) скасовує введені з 15 жовтня обмеження на поставки молочної продукції з українського підприємства «Дубнемолоко».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду.

«Приймаючи гарантії національної ветеринарної служби України, Россільгоспнагляд визнав можливим скасувати раніше введені через виявлення у сирі бактерій групи кишкової палички обмеження на постачання до Росії молочної продукції підприємства ПАТ «Дубнемолоко», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за результатами інспекції української тваринницької продукції Россільгоспнагляд з 4 жовтня ввів тимчасові обмеження на поставки продукції ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-Інвест» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції).

11 жовтня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна чекає швидкого скасування обмежень, введених Федеральною службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) стосовно м'ясної і молочної продукції низки українських підприємств з 4 жовтня поточного року.