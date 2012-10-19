Визначено порядок ведення Держземкадастру

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Документ визначає порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, механізм реєстрації земельних ділянок.

Крім того, постановою визначено порядок користування відомостями і документами Держземкадастру різними категоріями користувачів, зокрема, щодо надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землю, викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої документації кадастру.

Порядок ведення Державного земельного кадастру є необхідним елементом подальшого розгортання кадастрової системи. Постанова набуває чинності одночасно з набуттям чинності Закону «Про Державний земельний кадастр» - з 1 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, планується, що з 1 січня 2013 року для всіх бажаючих буде відкрито доступ до автоматизованої системи Держземкадастру через Інтернет. Зокрема, на ортофотопланах можна буде побачити межі адміністративно-територіальних утворень, межі індексних кадастрових зон і кварталів, межі земельних ділянок, їх кадастрові номери, з вказівкою форми власності чи користування, обмеження у використанні земель.

2 серпня 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 3613–VI «Про Державний земельний кадастр», ухвалений Верховною Радою 7 липня 2011 р.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, про їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також даних про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.