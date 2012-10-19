Завтра в Україні без опадів, вдень до 18° тепла

Завтра, 20 жовтня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в Криму вночі місцями очікується короткочасний дощ.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на заході південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 13-18°; у південній частині та на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Києві та Київській області без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.