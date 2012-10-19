Мінагропрод знизив прогноз урожаю овочів у 2012 році на 0,2 млн. тонн - до 8,6 млн. тонн

Урожай овочів в Україні в 2012 році становитиме 8,6 млн. тонн, що на 0,2 млн. тонн менше раніше прогнозованого Міністерством аграрної політики і продовольства обсягу врожаю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Овочі цього року було висаджено на площі 490 тисяч гектарів, що на рівні минулого року, і ми плануємо зібрати їх 8,6 млн. тонн», - цитує прес-служба міністерства директора департаменту рослинництва Олександра Демидова

За його словами, нинішній урожай овочів буде трохи менше торішнього, але достатнім для внутрішнього споживання, оскільки фонд споживання овочів в Україні становить 7,3 млн. тонн.

За прогнозами Мінагропроду, в Україні буде зібрано 1,78 млн. тонн капусти (споживання — 1,5 млн. тонн), 0,87 млн. тонн буряку (0,6 млн. тонн), 0,89 млн. тонн моркви (0,64 млн. тонн), 1,16 млн. тонн цибулі (0,76 млн. тонн).

Крім овочів «борщового набору», буде зібрано 0,183 млн. тонн часнику, 0,72 млн. тонн огірків, 1,7 млн. тонн томатів. Урожай картоплі становитиме близько 22,9 млн. тонн при фонді споживання 5,9 млн. тонн.

За оцінками Мінагропроду, підстав для подорожчання овочів в Україні немає. Як відзначив О.Демидов, сьогодні спостерігається зниження середнього рівня споживчих цін на овочеву продукцію. Зокрема, йдеться про картоплю, буряк і цибулю.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод планує найближчим часом ввести в експлуатацію підприємства зі зберігання овочів і картоплі загальним обсягом майже 370 тис. тонн. На початок року місткість овочесховищ становила 1,8 млн. тонн.